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    Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, cupla rotativa | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu cuplaje galbene, înfășurat circular pe o suprafață albă.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.389-709.0

    Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5
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