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    Furtun de aspirare, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura 63901780 | Kärcher

    Furtun de presiune Kärcher, negru cu galben, cu două conectori metalici la capete.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.390-178.0

    Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).
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