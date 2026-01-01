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    Furtun de aspirare Longlife 400, 20 m DN 8, racord pistol AVS 63902080 | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu inscripții galbene, conector metalic și cuplaj rapid.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.390-208.0

    Furtun de presiune ridicata de 20 m Longlife 400 (DN 8) cu conector de pistol AVS brevetat (rotativ) si cuplaj manual. Sarma de otel deosebit de rezistenta cu doua straturi intarite.
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