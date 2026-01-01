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    Furtun de inalta presiune Longlife 400, 20 m, DN 8 prelungire 61100270 | Kärcher

    Furtun Kärcher profesional, negru cu dungi galbene, cu două cuple, una galbenă și una gri, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-027.0

    Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.
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