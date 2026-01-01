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    Furtun de aspirare Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire 63900270 | Kärcher

    Furtun Kärcher negru cu conectori galbeni și negri, înfășurat circular pe o suprafață albă.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.390-027.0

    Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5
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