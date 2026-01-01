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    Furtun de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, cu cupla rotativa | Kärcher

    Furtun Kärcher profesional, negru cu dungi galbene, cu două cuple, una galbenă și una gri, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-023.0

    Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.
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