Furtun de înaltă presiune Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 6.110-076.0Furtun de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, racord pentru tambur furtun AVS, precum și racord EASY!Lock înfiletabil manual.
ID ( )
8
Temperatură (°C)
max. 155
Presiunea maximă (bar)
400
Lungime (m)
40
Filet de racordare
1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS
Greutate cu ambalaj (kg)
12.4
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.