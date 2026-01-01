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    Furtun de înaltă presiune Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS | Kärcher

    Furtun Kärcher înfășurat, negru cu dungi galbene, cu conectori la capete, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune Longlife, 40 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.110-076.0

    Furtun de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, racord pentru tambur furtun AVS, precum și racord EASY!Lock înfiletabil manual.
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