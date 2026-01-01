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    Furtun de înaltă presiune pentru curățare conducte, DN6, 140 bar | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare, cu conectori metalici la ambele capete, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune pentru curățare conducte, DN6, 140 bar

    Cod produs: 6.392-633.0

    Furtun flexibil de înaltă presiune de 30 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duză R 1/8).
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