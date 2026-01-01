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    Furtun de aspirare, 10 m DN 8, racord pistol AVS, alimentar | Kärcher

    Furtun gri pentru curățare cu presiune, cu conectori metalici și plastic negru la capete.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.390-704.0

    Versiunea industriei alimentare, racord AVS in pistol. Gri NW 8/155ºC/250 bari
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