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    Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire 61100510 | Kärcher

    Furtun gri Kärcher cu conectori galben și gri, înfășurat într-o spirală pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-051.0

    Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.
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