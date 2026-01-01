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    Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire 63894790 | Kärcher

    Furtun de presiune Kärcher, negru, cu conectori galben și negru, înfășurat circular.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.389-479.0

    Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manson impotriva indoirii.
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