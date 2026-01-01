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    Hose assembly trapezoidal thread hygiene 61100740 Karcher | Kärcher

    Furtun de înaltă presiune Kärcher gri, înfășurat, cu conector rapid metalic și mâner cu filet.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.110-074.0

    Furtun de înaltă presiune de 15 m (ID 6) pentru industria alimentară, cu racord AVS pentru tamburul pentru furtun, racord EASY!Lock înfiletabil manual și înveliș exterior gri, fără marcaj.
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