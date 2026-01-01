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    Furtun de aspirare 15 m DN 6, racord pistol AVS 11 mm, alimentar | Kärcher

    Furtun gri pentru curățare cu presiune, cu conectori metalici și plastic negru la capete.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.391-654.0

    Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155ºC/250 bari.
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