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    Furtun de aspirare 15 m DN 6, racord pistol AVS 11 mm, alimentar | Kärcher

    Furtun de prelungire Kärcher gri, înfășurat, cu un conector gri și unul galben, pe un fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 15 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-063.0

    Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155ºC/250 bari.
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