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    Furtun de aspirare, 20 m DN 8, racord pistol AVS, alimentar | Kärcher

    Furtun gri pentru curățare cu presiune, cu conectori metalici și plastic negru la capete.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.390-705.0

    Furtun de inalta presiune de 20 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. NW 8/155ºC/250 bari.
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