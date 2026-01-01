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    Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire 63895810 | Kärcher

    Furtun de presiune Kärcher, negru, cu conectori galben și negru, înfășurat circular.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.389-581.0

    Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155ºC/250 bari.
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