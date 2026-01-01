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    Hose assembly TR hygiene DN8 40MPa 20m 61100750 Karcher | Kärcher

    Furtun Kärcher albastru înfășurat, cu conector metalic la un capăt și mâner galben la celălalt, pe fundal alb.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.110-075.0

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