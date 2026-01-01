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    Furtun de inalta presiune 400 bar, 20m, DN 8, AVS- 63918860 | Kärcher

    Furtun albastru Kärcher pentru curățare sub presiune, cu conector metalic și mâner gri.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x Conector tambur AVS

    Cod produs: 6.391-886.0

    Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)
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