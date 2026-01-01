☀️ -15% direct în coș la gama H&G | Click aici pentru PROMOTIILE♥ momentului

    Furtun de presiune 400 bar, 20 m, ID 8, alimentar, cupla rotativa | Kärcher

    Furtun albastru Kärcher cu conectori negri la ambele capete, înfășurat într-o bobină.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

    Cod produs: 6.391-887.0

    Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5
    Solicită o ofertă