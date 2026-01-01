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    Furtun de presiune 400 bar, 10 m, DN 8, cupla rotativa 61100530 | Kärcher

    Furtun albastru Kärcher pentru curățare sub presiune, cu conectori galbeni și gri, rulat pe podea.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-053.0

    Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5
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