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    Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 15m, DN 6, AVS 61100540 | Kärcher

    Furtun albastru Kärcher pentru curățare, cu conectori galben și gri, înfășurat într-o rolă.

    Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

    Cod produs: 6.110-054.0

    Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)
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