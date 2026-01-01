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    Furtun de înaltă presiune Ultra Guard, 20 m, ID 8, max. 315 bar | Kärcher

    Furtun Kärcher de înaltă presiune, negru, cu conector galben și metalic, înfășurat pe podea.

    Furtun de înaltă presiune Ultra Guard, 20 m, ID 8, max. 315 bar

    Cod produs: 6.110-083.0

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