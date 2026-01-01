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    Hose electrically conducting packaged NW 28891360 Karcher | Kärcher

    Furtun negru ondulat cu conectori, unul cu detalii galbene, pe fundal alb.

    Furtun electroconductor ambalat NW

    Cod produs: 2.889-136.0

    Furtun de aspirare conductiv electric cu noul sistem de fixare cu baionetă și inel. Lungime: 2,5 m.
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