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    Furtun pentru aspirare (sistem de prindere), C 32, 2,5 m | Kärcher

    Furtun negru flexibil, ondulat, cu două capete de conectare, pe fundal alb.

    Furtun pentru aspirare (sistem de prindere), C 32, 2,5 m

    Cod produs: 4.440-911.0

    Furtun de aspirare de 2,5 m cu conexiune de aspirator uscat, racord cu clema (C 32).
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