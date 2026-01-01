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    Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m 61100500 Karcher | Kärcher

    Furtun negru Kärcher pentru curățare sub presiune, cu conectori metalici la capete.

    Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m

    Cod produs: 6.110-050.0

    Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).
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