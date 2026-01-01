Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 30 m 61100500 Karcher | Kärcher

Furtunul flexibil de presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea tevilor de pana la 220 bari (racord cu filet pentru duza R 1/8).

Furtun foarte flexibil de inalta presiune din PVC Manipulare foarte usoara si optima. Rezistent la o presiune de pana la 120 bari. Conexiune: 1/8" Compatibil cu duzele de curatare a conductei.