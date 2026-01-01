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    Furtun pentru sablat complet UL/CSA 40130430 Karcher | Kärcher

    Furtun negru Kärcher cu conectori metalici și cablu atașat, pe fundal alb.

    Furtun pentru sablat, IB 15/120

    Cod produs: 4.013-043.0

    Furtun de pulverizare de 8 m, cu cablu cu comandă electrică şi sistem de cuplare rapidă, înveliş exterior care nu lasă urme, nu conţine silicon (diametru 3/4" ). Furtunurile fără adaptor suplimentar pot fi prelungite.
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