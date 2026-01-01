Furtun pentru sablat complet UL/CSA 40130430 Karcher | Kärcher

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Livrare gratuită peste 250 lei
Garanție de 2 ani
Plată securizată
Cod produs: 4.013-043.0Furtun de pulverizare de 8 m, cu cablu cu comandă electrică şi sistem de cuplare rapidă, înveliş exterior care nu lasă urme, nu conţine silicon (diametru 3/4" ). Furtunurile fără adaptor suplimentar pot fi prelungite.
Greutate (kg)
9
Greutate cu ambalaj (kg)
9
Dimensiuni (L x l x î) (mm)
600 x 600 x 200
Producător Alfred Kärcher SE & Co. KG
Alfred-Kärcher-Strasse 28-40, 71364 Winnenden, Germany
Tel. +49 7195 / 14-0 I Fax +49 7195 / 14-2212
E-mail: info@karcher.com
Vă rugăm să respectați avertismentele și instrucțiunile de siguranță din manualul de utilizare.