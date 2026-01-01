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    Furtun pentru sablat 40130420 Karcher | Kärcher

    Furtun negru cu conectori metalici și cabluri, pe fundal alb.

    Furtun pentru sablat, IB 7/40

    Cod produs: 4.013-042.0

    Furtun de sablare de 5 m cu cablu electric de control si cuplaj rapid, carcasa fara marcaj, fara silicon (diametru interior: 1/2 inch)
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