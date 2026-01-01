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    Galeata cu sectiune dubla cu roti, 30l | Kärcher

    Cărucior de curățenie Kärcher turcoaz cu două compartimente și mâner, pe roți gri.

    Galeata cu sectiune dubla cu roti, 30l

    Cod produs: 6.999-356.0

    • Presă manuală cu mop cu fălci
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