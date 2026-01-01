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    Găleată cu volum de 15 l, despărțitor, presă de mop cu pedală și mâner tip arc. | Kärcher

    Găleată turcoaz Kärcher cu mâner negru și avertisment de alunecare pe partea frontală.

    Găleată cu volum de 15 l, despărțitor, presă de mop cu pedală și mâner tip arc.

    Cod produs: 6.999-227.0

    Sistemul simplu cuprinde o găleată de 15 litri cu despărțitor și presă de mop acționată cu pedală. Mânerul ergonomic integrat de tip arc facilitează ridicarea și transportul.
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