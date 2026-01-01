Găleată cu volum de 15 l, despărțitor, presă de mop cu pedală și mâner tip arc. | Kärcher

Perfect pentru curățarea rapidă a suprafețelor mai mici: Sistemul simplu cuprinde o găleată de 15 litri cu despărțitor și presă de mop acționată cu pedală. Mânerul ergonomic integrat de tip arc facilitează ridicarea și transportul.

Mâner ergonomic tip arc Facilitează ridicarea și transportul găleții. Partiție Despărțitor pentru separarea în siguranță a soluției de curățare și a apei murdare. Ușoare și robuste Ușoare și robuste Întreținere și îngrijire simple