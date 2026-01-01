Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 10/15-4 Cage F se desemneaza in principal prin indicatori mari de performanta si o rezistenta la apa fierbinte de 85°C. Reglementarile dure de igiena sunt indeplinite fara probleme.

Pentru cerinţe crescute de igienă Ghidaj inox care nu rugineşte Toate componentele conductoare de apă din alamă specială potrivită pentru domeniul alimentar. Curăţare deosebit de eficientă Până la 85° grade temperatură de admisie prin pompa de presiune preliminară. Detergenţi autorizaţi pentru curăţare cu clor RM 734. Cerinte de igiena Nu lasă urme și ușor de manevrat. Furtun de presiune, certificat pentru industria alimentară, care nu lasă urme. Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock In sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil si rezistent. Și de cinci ori mai rapid decât cei prin inșurubare.