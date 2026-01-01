Acest aparat respecta toate cerintele pentru siguranta sporita. Atat aparatul cat si intreaga gama de accesorii se conformeaza cerintelor de utilizare in zone cu risc de explozie. HD 10/16-4 Cage Ex este aprobat pentru clasa de temperatura T3. Aparatul este autorizat pentru utilizare in zone cu risc de explozie pana la o temperatura de aprindere de 200°C. HD 10/16-4 Cage Ex este ideal pentru a fi utilizata in locatii unde aparatele de curatat cu inalta presiune obisnuite nu pot fi folosite, de ex. in larg sau in industria chimica.

Cadru Cage galvanizat, conductor Cadru metalic robust Cu macara pentru agatat integrata Protejeaza aparatul impotriva deteriorarii Echipament anti-ex Pneuri din cauciuc conductor Temperatura de suprafata sub 200 °C Puternic si cu durata lunga de functionare Electromotor cu angrenaj usor in 4 poli (racit cu aer). Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica De incredere si cu durata lunga de viata: pompa arborelui cotit de inalta calitate de la Kärcher ofera presiune optima. Siguranță la utilizare Filtrul de apă proaspătă protejează componentele si poate fi indepărtat fără alte unelte si curățat. Protejarea pompei de mers in gol Sistem de aspirare a agentului de curățare pentru murdărie persistentă.