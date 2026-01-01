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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/20-4 M Classic | Kärcher

    Curățător Kärcher cu presiune ridicată, gri, cu roți și mâner, furtun negru și accesorii galbene.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 10/20-4 M Classic

    Cod produs: 1.367-904.0

    Curățător de înaltă presiune robust și versatil,cadru din oțel, motor cu 4 poli și turație redusă, pompă din alamă cu arbore cotit pentru o durată lungă de funcționare și întreținere redusă.