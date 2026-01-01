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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S Classic | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher pe roți, cu furtun negru și pistol de pulverizare galben.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 10/21-4 S Classic

    Cod produs: 1.367-401.0

    Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/21-4 S Classic este conceput pentru a face față lucrărilor dificile zi de zi.