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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 10/21-4 S | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu presiune înaltă, gri, cu roți mari și mâner ergonomic, având un furtun atașat.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 10/21-4 S

    Cod produs: 1.286-950.0

    Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/21-4 S Classic oferă putere mare și calitate Super Class – designul său ergonomic facandu-l ideal pentru utilizarea zilnică.
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