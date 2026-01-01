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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 10/21-4 S Plus | Kärcher

    Aspirator Kärcher cu presiune înaltă, gri, cu roți mari și mâner ergonomic, având un furtun atașat.

    Premii și gamă exclusivă

    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 10/21-4 S Plus

    Cod produs: 1.286-958.0

    • Model vertical cu economie de spațiu
    • Motor răcit cu aer/apă
    • Munca mai usoara cu pistolul de inalta presiune cu EASY!Force
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