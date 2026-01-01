Aparat de spalat cu presiune profesional HD 10/21-4 S ST Classic | Kärcher

Aparatul staționar cu apă rece de înaltă presiune HD 10/21-4 S St. Classic oferă combinația perfectă între curățarea de înaltă performanță cu operarea ultra-simplă, întreținerea și instalarea cadrului său de oțel pe perete sau podea. Acest lucru se datorează puterii motorului de 8 kW a mașinii, care produce o presiune de lucru de până la 210 bar și oferă un debit de 1000 de litri/oră. Sub cadrul de oțel ultra-robust se află o pompă cu arbore cotit, puternică, ușor de reglat, cu chiulasa din alamă de înaltă calitate și motorul cu 4 poli cu turație redusă, cu oprire automată și răcire cu aer/apă. Acest lucru asigură o funcționare de lungă durată și fiabilă. În plus, un filtru de apă ușor de curățat protejează fiabil pompa de murdărie. Completat cu o gamă cuprinzătoare de accesorii incluse ca standard – pistol, lance, furtun de înaltă presiune de 10 metri și duză de putere, toate având cuplaje inovatoare EASY!Lock cu eliberare rapidă pentru rapiditate și utilizare ușoară – HD 10/21-4 S Classic este alegerea ideală pentru condiții dificile de lucru.

Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramice Performanță ridicată și eficiență ridicată. Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Cu funcție de aspirație a apei cu temperatură de până la 60 °C. Șasiu robust, staționar Un cadru robust din oțel tubular protejează în mod fiabil mașina împotriva deformărilor. Cadrul robust din otel protejeaza toate componentele Spațiu de depozitare integrat pentru accesorii. Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor. Accesorii robuste și durabile. Ușor de folosit Design compact al mașinii Filtru mare de apa pentru protectia pompei Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa Nivelul de umplere și calitatea uleiului pot fi verificate cu ușurință folosind sticla de inspecție și joja. Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă Componentele Kärcher de înaltă calitate testate, garantează o durată lungă de utilizare. Pentru performanță ridicată și costuri reduse de întreținere. Pentru durata lunga de viata si fiabilitate. Operare intuitivă și întreținere simplă Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte. Accesibilitate bună pentru service și întreținere ușoară. Mânuire ușoară. Flexibilitate ridicată Gama largita de accesorii ofera solutii de curatare ergonomice si economice pentru numeraoase utilizari Gamă extinsă de accesorii pentru o gamă largă de aplicații. Efort minim de montaj