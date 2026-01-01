Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 10/21-4 SXA Plus | Kärcher

Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/21-4 SXA Plus oferă o ergonomie impresionantă și o calitate premium. Funcționare fără efort datorită pistolului de înaltă presiune EASY!Force Advanced, fără forță de reținere. Presiunea și volumul apei reglate prin intermediul controlerului. Duza rotativa Vibrasoft reduce vibratiile si zgomotul cu pana la 30%. Sistemele de asistență și un afișaj de stare cu LED oferă informații clare. Motorul și pompa montate pe verticală, cuprinzând o pompă rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă, păstrează construcția compactă pentru o portabilitate maximă. Motorul este puternic cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă.Cadrul din aluminiu formează un șasiu ușor, dar robust. Include furtun Ultra-Guard de înaltă presiune, cu acoperire robustă din Teflon® și un tambur automat de furtun capabil să se ruleze și să se deruleze chiar și sub presiune și la un unghi de până la 45 °, pentru timpi de instalare cu până la 50% mai rapid.

Tambur automat pentru furtun Derulare si rulare automata a furtunului de presiune până la un unghi de 45 °, chiar și sub presiune. Furtun Ultra Guard HD rezistent la zgârieturi și neted, cu acoperire Teflon®. Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei Amprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță și eficiență ridicate. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C. Duza Vibrasoft Reduce vibrațiile cu până la 30%. Reduce volumul și nivelul de zgomot. Duza rotativa face ca munca sa devina usoara in sarcinile extinse de curatare Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului Cap de pompă pivotantă. Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. Pistol de înaltă presiune EASY!Force Advanced pentru lucrări fără oboseală, fără efort. Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Compartiment de depozitare. Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric. Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.