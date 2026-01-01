Aparatul de curățat cu înaltă presiune cu apă rece HD 10/25-4 S Classic a fost conceput pentru utilizarea zilnică în condiții dificile și reușește să impresioneze prin puterea sa extremă. Este ușor și intuitiv de utilizat, iar operarea este rapidă și fără probleme. Aparatul este echipat cu pistolul de înaltă presiune Classic pentru mașinile din gama HD Classic. De asemenea, are un dispozitiv de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock premium. Acest lucru îl face de cinci ori mai rapid de utilizat și depozitat, economisind timp. Un filtru de apă integrat protejează fiabil pompa de înaltă presiune de particulele de murdărie, prelungind astfel durata de viață a mașinii. O pompă puternică cu arbore cotit și materiale rezistente la uzură sunt coloana vertebrală a aparatului de curățat cu înaltă presiune, iar chiulasă este din alamă și pistoane cu manșoane ceramice. Presiunea poate fi reglată după cum este necesar direct de pe pompă. Motorul cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă pentru o funcționare de lungă durată și fiabilă.

Pompă cu arbore cotit puternică și robustă cu chiulasa din alamă și pistoane cu manșoane ceramice Performanță ridicată și eficiență ridicată. Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Cu funcție de aspirație a apei cu temperatură de până la 60 °C. Cadru robust din oțel cu roți mari pentru portabilitate maximă Protejează mașina chiar și în condiții nefavorabile. Simplu și convenabil de transportat Spațiu de depozitare integrat pentru accesorii. Accesorii clasice cu conexiuni EASY! Lock Utilizare rapidă, plus înlocuirea ușoară a accesoriilor. Accesorii robuste și durabile. Ușor și intuitiv de operat. Design compact al mașinii Filtrul de apă integrat poate fi îndepărtat și curățat fără unelte. Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate direct de pe pompa Nivelul de umplere și calitatea uleiului pot fi verificate cu ușurință folosind sticla de inspecție și joja. Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Combină răcirea eficientă cu apă cu un sistem robust de răcire cu aer pentru o putere maximă de răcire chiar și la temperaturi ambientale fluctuante sau ale temperaturii ale apei. Design compact pentru portabilitate maximă.