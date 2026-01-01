Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 S duce ergonomia la următorul nivel. Pistolul cu declanșare EASY!Force Advanced, conceput practic, îl face să fie folosit fără efort, fără nicio forță de reținere. O lance rotativa de 1050 de milimetri din otel inoxidabil ofera eficienta maxima. Sistemul Servo Control permite utilizatorului să controleze presiunea și volumul de apă direct de la pistolul de declanșare. Sistemele de asistență și un afișaj de stare LED îmbunătățesc, de asemenea, designul. În interiorul mașinii lucrează o pompă rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și o chiulasă din alamă. HD 10/25-4 S este acționat de un motor cu 4 poli de viteză mică, cu sistem de răcire aer-apă. Cadru integrat din aluminiu reduce greutatea și oferă un șasiu ușor, dar rezistent. Structura verticală, prin care motorul și pompa sunt instalate într-un aranjament vertical, oferă portabilitate maximă în practică. Designul compact include, de asemenea, depozitarea inteligentă a accesoriilor, cum ar fi un compartiment de depozitare și cârlige reglabile.

Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei Amprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C. Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă. Sistem de asistenta si stare cu afisaj LED Sistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului Oprire în cazul de supra sau subtensiune Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze Gama larga de accesorii cu EASY!Lock Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare Compartiment de depozitare. Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric. Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.