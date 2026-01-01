Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 S Plus este mașina ideală pentru o operare ergonomică și ușor de utilizat. Pistolul cu declanșare Kärcher EASY!Force Advanced îl face confortabil de utilizat fără nicio forță de reținere. Presiunea și volumul apei pot fi reglate cu ajutorul unui controler poziționat între lance și pistolul cu declanșare. Prin reducerea presiunii, utilizatorii pot reacționa rapid la suprafețele delicate – fără a fi nevoie să schimbe întreaga duză. Duza rotativă Vibrasoft reduce, de asemenea, semnificativ vibrațiile lancei de pulverizare. Sistemele de asistență și un afișaj de stare cu LED măresc ușurința în utilizare. O pompă rezistentă la uzură, pistoanele din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă funcționează împreunat cu un motor cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă. Cadrul integrat din aluminiu formează un șasiu ușor, dar robust. Pentru un design compact și portabil, motorul și pompa sunt montate vertical. Aparatul dispune de asemenea de un compartiment de depozitare si carlige reglabile.

Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei Amprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C. Duza Vibrasoft Reduce vibrațiile cu până la 30%. Reduce volumul și nivelul de zgomot. Duza rotativa face ca munca sa devina usoara in sarcinile extinse de curatare Sistem de asistenta si stare cu afisaj LED Sistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului Oprire în cazul de supra sau subtensiune Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului Cap de pompă pivotantă. Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă. Gama larga de accesorii cu EASY!Lock Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare Compartiment de depozitare. Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric. Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.