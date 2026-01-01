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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 10/25-4 SX Plus 12869270 | Kärcher

    Aparat de curățare cu presiune Kärcher, gri cu accente galbene, cu furtun înfășurat și roți pentru transport.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 10/25-4 SX Plus

    Cod produs: 1.286-927.0