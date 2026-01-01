Aparatul de curățat cu apă rece de înaltă presiune HD 10/25-4 SXA Plus este proiectat având în vedere cea mai bună calitate și ergonomie. Pistolul de înaltă presiune EASY!Force Advanced il face usor de utilizat fara nici o forță de reținere. Presiunea și volumul apei pot fi reglat cu ajutorul unui controler poziționat între lance și pistolul cu declanșare. Aceasta înseamnă că presiunea poate fi reglată pentru a se potrivi suprafețelor delicate – fără a fi nevoie să schimbați duza sau să faceți ajustări pe mașină în sine. Duza rotativă Vibrasoft atenuează zgomotul și vibrațiile. Pompa este rezistentă la uzură, cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasă din alamă. Motorul cu 4 poli de viteză mică cu sistem de răcire aer-apă este puternic și construit să reziste. Cadru integrate din aluminiu formează un șasiu ușor. Stilul de construcție vertical cu motor si pompa montate vertical menține mașina compactă și portabilă. De asemenea, dispune de un furtun de înaltă presiune Ultra Guard cu un strat de Teflon® și spațiu de depozitare amplu încorporat pentru accesorii, precum și un tambur automat pentru rulare și derulare la până la 45 ° – chiar și sub presiune.

Tambur automat pentru furtun Derulare si rulare automata a furtunului de presiune până la un unghi de 45 °, chiar și sub presiune. Furtun Ultra Guard HD rezistent la zgârieturi și neted, cu acoperire Teflon®. Timpi de utilizare de până la două ori mai rapizi. Concept compact si vertical bazat pe dispunerea verticală a motorului și a unității pompei Amprenta la sol mic si dimensiuni mici Ușor de manevrat și de transportat. Stabilitate maxima a aparatului Motor cu turație redusă cu 4 poli cu sistem de răcire aer-apă, pompă robustă cu pistoane din oțel inoxidabil și chiulasa din alamă Durată lungă de viață și costuri reduse de întreținere. Performanță ridicată și eficiență ridicată. Cu funcție de aspirație și temperatură a apei de până la 60 °C. Duza Vibrasoft Reduce vibrațiile cu până la 30%. Reduce volumul și nivelul de zgomot. Duza rotativa face ca munca sa devina usoara in sarcinile extinse de curatare Concept inteligent ce facilitează operațiunile rapide la fața locului Cap de pompă pivotantă. Afișaj al nivelului de ulei și orificiu de scurgere a uleiului integrat în șasiu Construcție modulară, care cuprinde pompă, motor și zona de comandă. Sistem de asistenta si stare cu afisaj LED Sistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului Oprire automată în caz de tensiune scazuta sau supratensiune. Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze Gama larga de accesorii cu EASY!Lock Presiunea și volumul de apă pot fi ajustate de la controlerul cu Servo Control poziționat între lance și pistolul de declanșare. EASY!Force Advanced pentru utilizare usoara, fara oboseala Lance rotativă din oțel inoxidabil de 1050 mm. Spații multiple de depozitare pentru accesorii integrate în mașină Compartiment de depozitare. Cârlige reglabile pentru stocarea celei de-a doua lance sau a cablului electric. Depozitare pentru furtun de înaltă presiune.