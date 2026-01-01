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    Aparat de spalat cu presiune profesionalHD 13/18-4 SXA Plus | Kärcher

    Aparat de curățare cu presiune Kärcher, gri, cu roți și mâner galben, furtun înfășurat pe suport.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 13/18-4 SXA Plus

    Cod produs: 1.286-957.0

    • Tambur automat al furtunului, inclusiv furtun de presiune de 20 m
    • Acțiune uimitoare de spălare
    • Afisaj stare cu LED-uri
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