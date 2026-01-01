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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 13/18-4St | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu panou frontal negru și butoane galbene.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 13/18-4St

    Acest aparat necesită instruire prealabilă.

    Cod produs: 1.524-964.0

    • Motor cu 4 poli răcit cu apă și pompă robustă a arborelui cotit cu piston ceramic
    • Instalare, operare și întreținere ușoară a mașinii
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