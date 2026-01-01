Aparat de spalat cu presiune profesional HD 13/18-4St | Kärcher

Acest aparat staționar de spălat cu apă rece sub presiune impresionează prin temperatura de până la 60 °C la intrarea apei, debitul de 1.300 l/h și presiunea de lucru de 180 bari. Performanța ridicată permite utilizarea continuă în condiții dificile, de exemplu în sectorul agricol sau industrial. Carcasa și cadrul robust din oțel vopsit cu pulbere, pompa stabilă cu arbore cotit cu chiulasă din alamă și motorul electric cu 4 poli, cu turație redusă și răcire cu apă asigură robustețe și o durată lungă de viață. Mașina are, de asemenea, un rezervor de apă integrat cu protecție împotriva funcționării în gol și indicator de gol. Detergentul este alimentat printr-o intrare specială cu supapă de dozare, iar nivelul de golire este, de asemenea, indicat de un indicator. Mașina este dotată cu un comutator rotativ mare pentru o operare comodă, iar lucrările de instalare și întreținere pot fi, de asemenea, efectuate rapid. Accesoriile nu sunt incluse în pachetul de livrare și sunt disponibile la fiecare punct de utilizare: manometru și contor de timp, intrare pentru un al doilea detergent, supapă automată de siguranță și telecomenzi.

Durabil și robust Pompa robustă cu arbore cotit, prevăzută cu cap de cilindru din alamă și realizată din materiale de înaltă calitate, asigură o durată lungă de viață. Motor electric cu 4 poli, cu rulare lentă Echipamente de înaltă calitate Unitate de dozare a detergentului pe partea de aspirație. Rezervor de stocare cu supapă cu flotor și protecție împotriva funcționării în gol. Pregătit pentru conectarea dispozitivelor de comandă la distanță. Pentru siguranţa sporita la utilizare Oprire în cazul scurgerilor sau a căderii unei faze Oprire în cazul de supra sau subtensiune LED-urile indică disponibilitatea pentru utilizare, lipsa apei și intervalul de serviciu. Operare simplă Un singur comutator rotativ pentru toate funcțiile asigură o utilizare simplă, fără a fi nevoie de o instruire îndelungată. Afișajul practic al erorilor informează imediat utilizatorii și economisește timp. Deosebit de ușor de utilizat datorită simbolurilor autoexplicative. Nu este nevoie de o inducție care necesită mult timp. Întreținere simplă și întreținere foarte ușoară Acces facil la toate componentele care trebuie reparate și întreținute. Retea de service cu acoperire mare cu tehnicieni de service extrem de instruiti LED-urile indică stările importante de funcționare Filtru de apă integrat de dimensiuni mari Filtru fin mare de apă pentru o protecție optimă a pompei. Garanteaza durata lunga de viata pentru toate componentele conductoare de inalta presiune. Acces usor, usor de curatat Construcția robustă permite, de asemenea, utilizarea în condiții de lucru solicitante Conceput pentru uz zilnic Poate fi folosit in conditii dificile Aparat robust, rezistent, de incredere Oferta bogata de accesorii si ansambluri suplimentare Disponibilă prin simpla apăsare a unui buton, fără timpi de configurare și transport de mașini mobile. Mașina este întotdeauna gata de funcționare pentru productivitate și flexibilitate maxime. Odata ce pistolul e actionat pompa incepe procesul de transport. Asta permite aplicatii comode la orice punct. Regulator Servo Control Presiunea si debitul apei sunt direct ajustabile pe pistol Oferă posibilități versatile de utilizare. Utilizări versatile și flexibile.