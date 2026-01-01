Presiunea de exploatare de pana la 350 bar indeparteaza chiar si cea mai persistenta murdarie. Cusca robusta protejeaza intreaga masina si permite mutarea acesteia in conditii de siguranta folosind o macara. Poate fi transportata folosind principiul de carucior impins. Numeroase alte detalii fac ca aceasta masina sa fie prima optiune a utilizatorilor profesionisti. Practic si comod: Suportul pentru lance si carligul pentru furtun integrat garanteaza accesibilitatea accesoriilor pe masina. Contorul orar arata mereu durata exacta de exploatare a pompei. Depozitare in conditii de siguranta: Accesoriile si uneltele sunt depozitate intr-o cutie protejata. Usor de deplasat: principiul caruciorului actionat prin impingere face posibil transportul cu usurinta al masinii chiar si in zone greu accesibile. Fiabil si sigur: Pompa cu arbore cotit de mare performanta de la Kärcher garanteaza presiunea optima. Decuplarea optionala la mers in gol protejeaza masina dar si utilizatorul.

Pistol manual industrial Robust si cu durata lunga de viata: noul pistol manual industrial de la Kärcher a fost dezvoltat special pentru cele mai dure conditii de utilizare. Reglare a turatiei. Turatia este redusa utomat in cazul actionarii in stand-by. Astfel, se protejeaza motorul si se economiseste in acelasi timp energie. Depozitare sigura Accesoriile si sculele sunt depozitate intr-un compartiment protejat. Astfel, totul se afla mereu la indemana. Mobilitate De incredere si cu durata lunga de viata: pompa arborelui cotit de inalta calitate de la Kärcher ofera presiune optima.