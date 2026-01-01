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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 17/14-4S Plus 12869150 | Kärcher

    Aparat de curățare cu presiune Kärcher, model profesional, cu roți mari și mâner ergonomic.

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 17/14-4S Plus

    Cod produs: 1.286-915.0