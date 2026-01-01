Aparat de curatat cu inalta presiune HD 25/15-4 Cage Plus 13539070 | Kärcher

Aparatul de curatat cu inalta presiune HD 25/15-4 Cage Plus neincalzit si angrenat trifazic a fost dezvoltat de catre Kärcher ca si specialist mobil pentru activitati de curatare care necesita multa apa, in agricultura si in constructii. Aparatul impresioneaza in primul rand prin pompa cu arbore cotit de inalta calitate de la Kärcher, care produce un debit enorm de pana la 2500 l/h. Chiar si la cele mai dure murdariri in grajduri mari sau in cariere, pietrisuri sau pe alte santiere mari precum lucrari de terasament si excavari. Pentru manuire usoara si manevrabilitate fara probleme sunt responsabile rotile mari umplute cu aer, astfel incat aparatul sa fie miscat usor chiar si pe terenuri mai greu de accesat. Aparatul HD 16/15-4 Cage Plus a fost conceput pentru utilizarea zilnica sub cele mai dure conditii.

Cadru Cage Cadru din ţevi circular şi robust Punct integrat fixare sistem ridicare si compartiment accesorii. Protejeaza aparatul impotriva deteriorarii Pentru siguranţa sporita la utilizare Siguranţă împotriva scurgerii Siguranţă împotriva supra şi subpresiunii Protecție împotriva scurtcircuitului între două faze. Pentru cele mai grele sarcini Mobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare. Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defecțiunilor. Durabil și robust Arbori cotiți de mari dimensiuni și biele cu rulmenți robuști. Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica