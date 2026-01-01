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    Aparat de curatat cu inalta presiune HD 25/15-4 Cage Plus 13539070 | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher, gri, cu roți, mâner și componente metalice aurii.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 25/15-4 Cage Plus

    Cod produs: 1.353-907.0

    • Roti rezistente la intepaturi pentru mobilitate maxima
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