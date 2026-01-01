HD 4/11 C Bp este primul aparat de curățat cu înaltă presiune cu acumulatori, care este potrivit pentru aplicații profesionale. Poate fi acționat vertical și orizontal și impresionează printr-o gamă de caracteristici si echipament de înaltă calitate. De asemenea, pistolul declanșator de înaltă presiune EASY! Force folosește forța de recul a jetului de înaltă presiune pentru a reduce forța de menținere, în timp ce cuplajele cu eliberare rapidă EASY! Lock permit o manipulare de cinci ori mai rapidă decât conexiunile cu șurub convenționale, fără a compromite robustețea sau longevitatea. Aparatul funcționează cu 2 baterii litiu-ion puternice de 36 V care nu sunt incluse în pachet. Bateriile noastre de 36 V sunt compatibile cu alte mașini din aceeași gamă și garantează durate mari de funcționare și performanțe excelente de curățare. Pentru murdărie mai ușoară, se recomandă utilizarea modului de eficiență eco!, pentru a prelungi durata de funcționare a bateriei.

Platformă a bateriei de 36 V Performanțe ridicate de curățare și perioade lungi de rulare. Baterii compatibile pe mai multe intervale. Încărcător rapid care economisește timp. Mod eco! eficient și econom Economisește energie și extinde durata de funcționare a bateriei. Performanțe reduse de curățare pentru murdărie mai ușoară. Calitate Depresurizarea automată protejează componentele și prelungește durata de functionare. Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Filtru fin de apă, mare, ușor accesibil, pentru protejarea pompei contra particulelor de praf din apă. Mobilitate Manerul integrat din partea din fata a dispozitivului permite incarcarea cu usurinta si transportul comod. Mânerul cu impingere poate fi retractat la atingerea unui buton. Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală. Cea mai mare flexibilitate posibilă. Curățare independentă la înaltă presiune, indiferent de sursele de alimentare externe Timpuri de configurare mai scurte, odată cu așezarea cablurilor de alimentare este șters. O lucrare complet independentă este posibilă și cu ajutorul unui furtun de aspirație pentru surse externe de apă.