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    Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic | Kärcher

    Curățător cu presiune Kärcher gri, cu roți și mâner extensibil, furtun negru înfășurat.

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    World's No. 1 Pressure Washer Brand

    Aparat de spalat cu presiune profesional

    HD 5/11 Classic

    Cod produs: 1.520-800.0

    • Chiulasa cilindru durabilă din alamă și pistoane din oțel inoxidabil cu acoperire ceramică
    • Accesorii de înaltă calitate
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