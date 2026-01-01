Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 Classic | Kärcher

Acest aparat de spălat cu apă rece și înaltă presiune este o mașină compactă, cu o lance din oțel inoxidabil lungă de 840 de milimetri, care impresionează prin manevrabilitate ușoară și robustețe ridicată. Este folosit pentru curățarea simplă și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Încorporează o chiulasă din alamă și un furtun de înaltă calitate cu armare din plasă de oțel, rezultând o uzură redusă și o durabilitate ridicată. Sistemul automat de reducere a presiunii protejează componentele, prelungește durata de viață și reduce costurile de reparație și întreținere. Baza aparatului integrată este utilizată pentru depozitarea convenabilă a duzelor. Acest pachet cuprinzător este completat de elementele de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock, care permit o manipulare considerabil mai rapidă în comparație cu cuplele cu filete convenționale.

Uzură redusă și durată lungă de utilizare Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Pistoane din oțel inoxidabil acoperite cu ceramică. Reducere automată a presiunii. Accesorii de înaltă calitate Lance din otel inoxidabil cu lungimea de 840 mm. Furtun robust din cauciuc cu armare din plasă de oțel. Pistol profesional de înaltă presiune cu supapă din oțel inoxidabil. Numeroase opțiuni de stocare Suport pentru depozitarea duzei. Cârlige pentru cablu integrate. Suport pentru lance. Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock Timpi scurți de pregătire (asamblare și dezasamblare). Înlocuire rapidă a accesoriilor. Operare intuitivă.