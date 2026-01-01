Aparat de spalat cu presiune profesional HD 5/11 E EB+ Foam Classic | Kärcher

Acest aparat de curățat cu presiune înaltă este un aparat compact, dotat cu o lance din oțel inoxidabil cu lungimea de 840 mm, care impresionează prin manevrabilitatea ușoară și robustețea ridicată. Este utilizat pentru curățarea simplă și temeinică a vehiculelor, mașinilor și uneltelor, precum și a curților și grădinilor. Este dotat cu un cap cilindric din alamă și un furtun din plasă de oțel de înaltă calitate, ceea ce asigură o uzură redusă și o durabilitate ridicată. Sistemul automat de eliberare a presiunii protejează componentele, prelungește durata de viață și reduce costurile de reparație și întreținere. Baza integrată Home Base este utilizată pentru depozitarea comodă a duzelor. Acest pachet este completat de dispozitivele de fixare rapidă EASY!Lock, care permit o manipulare considerabil mai rapidă în comparație cu cuplele convenționale.

Accesorii de înaltă calitate eco!Booster Lance clasică pentru spumă Lance din oțel inoxidabil de 600 mm Uzură redusă și durată lungă de utilizare Chiulasa cilindru din alamă, de calitate superioară. Pistoane din oțel inoxidabil acoperite cu ceramică. Reducere automată a presiunii. Numeroase opțiuni de stocare Suport pentru depozitarea duzei. Cârlige pentru cablu integrate. Suport pentru lance. Filet cu eliberare rapidă EASY!Lock Timpi scurți de pregătire (asamblare și dezasamblare). Înlocuire rapidă a accesoriilor. Operare intuitivă.